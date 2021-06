Il quartiere Marina di Cagliari si prepara ad accogliere l’evento “L’Italia si gusta” che prevede una due giorni ricca di eventi. Il contest, che si svolgerà tra venerdì 11e sabato 12 giugno, è stato ideato dal Consorzio Cagliari Centro Storico per festeggiare il riconoscimento “Cagliari città gastronomica 2021″ del GamberoRossoeperinaugurarel’edizione2021dellakermesse“MarinadiGusto”nell’ambito dell’offerta turistica nazionale.

Il contest “L’Italia si gusta”, per la giornata di venerdì, prevede una sfida ai fornelli tra gli osti del centro cittadino che dovranno cimentarsi nella preparazione dei primi piatti tipici della cucina italiana. Ogni partecipante dovrà preparare il piatto per il contest nella cucina del proprio ristorante e attendere che i giurati, itineranti per i vari locali in gara, arrivino ed esprimano la loro valutazione. Sarà dunque questo un viaggio nell’Italia della pasta, cucinata con ingredienti di altissima qualità e della nostra filiera.

A valutare e premiare i concorrenti in gara ci sarà, per l’occasione, un team di giudici autorevoli. Vincerà il primo premio il ristorante che, attraverso la sua cucina, riuscirà ad esprimere al meglio la visione gastronomica della cucina italiana.

I grandi nomi che voteranno i piatti in gara saranno i seguenti, Gianluca Montinaro, Comitato di direzione Guida de L’Espresso, Antonio Paolini, giornalista critico enogastronomico, curatore Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, Peppone Calabrese, gastronomo, conduttore Linea Verde Rai1

Le ricette tipiche delle regioni italiane con le quali i vari cuochi dovranno sfidarsi verranno selezionate dagli chef della scuola di cucina per i giovani del quartiere Sant’Elia, l’Accademia del Buon Gusto, capitanata dallo chef William Pitzalis. La scuola, inoltre, metterà a disposizione la propria brigata di aspiranti cuochi per la preparazione dei piatti all’interno dei ristoranti del centro storico cagliaritano. Il fine ultimo di questa scelta è quello di trasferire competenze operative alla giovane brigata e realizzare sinergie professionali da spendere nel mercato del lavoro.

L’evento di venerdì 11, che si svolgerà nel cuore di uno dei quartieri più rappresentativi della città, coinvolgerà non solo i vari ristoranti e le relative brigate ma anche gli artigiani locali, i commercianti del centro e i rappresentanti dei principali CCN della Sardegna.

Anche il pubblico presente in sala potrà esprimere una valutazione, postando la foto del piatto in gara sul proprio profilo social con l’hashtag #italiasigusta e taggando la pagina del ristorante nel quale ha assaggiato il piatto. La foto postata che raccoglierà il maggior numero di like in ciascuno dei ristoranti in gara permetterà al cliente che ha postato la foto di vincere un pacchetto turistico di due giorni in una località isolana. Questa iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dei centri commerciali naturali di Calasetta e Sant’Antioco.

La premiazione si terrà sabato 12 giugno alle 10:30 presso l’hotel Regina Margherita di Cagliari. Saranno presenti all’evento il ristoratore vincitore del Piatto d’Argento, William Pitzalis, i presidenti dei Centri Commerciali Naturali protagonisti della kermesse (Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico, Roberto Perseo, presidente del CCN di Calasetta e Gianni Esu, presidente del CCN di Sant’Antioco) i giornalisti delle guide Espresso e Gambero Rosso e il presentatore Peppone Calabrese.

L’evento, che nasce dalla preziosa collaborazione tra il Consorzio Cagliari Centro Storico e i principali CCN, vuole promuovere i principali valori culturali ed agrogastronomici dell’isola e si pone l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica e commerciale della Sardegna. Il presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico

Gianluca Mureddu sottolinea e ricorda che l’evento “L’Italia si gusta” è stato concepito per far conoscere Cagliari posizionandola a livello regionale e nazionale. In questo modo la città può diventare un punto di riferimento e può attrarre sempre più un tipo di turismo legato all’universo dell’enogastronomia. Le varietà di ricette tipiche italiane proposte per la gara culinaria vogliono festeggiare dunque il riconoscimento dato dal Gambero Rosso alla città italiana gastronomica 2021. Sempre Gianluca Mureddu ricorda che ricevere il riconoscimento è stato possibile grazie alla condivisione di eventi gastronomici e culturali tra i CCN della Sardegna che insieme cercano sempre più di valorizzare il loro territorio in una visione turistica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cagliari (Assessorato alle attività produttive, turismo e promozione del territorio) e dalla Regione Sardegna (Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio)