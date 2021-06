Live Nation è lieta di annunciare l’unica data in Italia per l’estate 2022 di Louis Tomlinson, prevista il 3 settembre all’Ippodromo SNAI di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival.

L’annuncio arriva dopo le numerose richieste da parte dei fan che chiedevano a gran voce sui social network un’altra data italiana della popstar britannica, raggiungendo un totale di quasi 20mila tweet con l’hashtag #onemorelouforitaly.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 9 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 10 giugno alle ore 12:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.