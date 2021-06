Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la lettera inviata il 12 maggio dal Cts alle Regioni, chiedendo di evitare di “fare sciacallaggio” sulla morte della 18enne di Sestri Levante dopo la vaccinazione con AstraZeneca effettuata durante la prima ‘Open Day’ organizzata dalla Regione.

“È il momento della responsabilità e della chiarezza: a medici e scienziati spetta stabilire l’eventuale nesso tra vaccino, altri farmaci assunti e tutte le circostanze che hanno portato a questo tragico evento“.

La lettera:

“Il Cts non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali iniziative, quali i vaccination day, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni“.

Questo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, contenuto nella missiva spedita il 12 maggio dalla struttura commissariale che dipende da Palazzo Chigi.

“La possibilità di utilizzare AstraZeneca per tutti su base volontaria non è un’invenzione delle Regioni o di qualche dottor Stranamore: è suggerimento che arriva dai massimi organi tecnico-scientifici per aumentare le vaccinazioni, e quindi evitare più morti“, sottolinea Toti.

Il post originale del Presidente della Liguria: