Con l’aggiunta di altre ventotto, che vanno ad unirsi alle prime quindici che avevano iniziato con la fase sperimentale, diventano ben quarantatré le tabaccherie che a partire da oggi, venerdì 11 giugno 2021, potranno rilasciare le certificazioni anagrafiche a Cagliari.

Attivato in via sperimentale lo scorso 6 novembre 2020, il servizio ha subito fatto registrare un notevole gradimento da parte della cittadinanza e per questo, in accordo con l’a Federazione Italiana Tabaccai, il Comune ha deciso per l’implementazione dello stesso.

Una scelta che il Comune di Cagliari, il primo in Sardegna e tra i primi in Italia ad attivare questa procedura, ha fatto per dare ai suoi cittadini la possibilità di scegliere se rivolgersi direttamente agli uffici del Comune o se recarsi nella tabaccheria più vicina ai propri interessi.

Le certificazioni ANPR erogate, al costo di 2 euro, sono: