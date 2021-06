La Città Metropolitana di Cagliari smentisce come totalmente priva di fondamento la presunta decisione di sopprimere la sede dell’Istituto Tecnico per Geometri Ottone Bacaredda di Cagliari – via Grandi.

A partire dal 1 settembre 2020, a seguito del Piano di dimensionamento scolastico della Regione Sardegna, l’Istituto Bacaredda fa parte dell’autonomia scolastica I.I.S. Scano Cagliari, che comprende, oltre all’I.T.I.S. Dionigi Scano di Monserrato – Via Cesare Cabras, anche le sedi dell’I.T.G. Ottone Bacaredda di Cagliari, via Grandi, e di Selargius – via Bixio.

La permanenza della sede di via Grandi non è pertanto in alcun modo messa in discussione.