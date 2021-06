Calano leggermente i contagi da coronavirus nel breve termine: nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 1.723 nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 1.901 di ieri.

Le vittime in un giorno sono state 52, in calo rispetto a venerdì 11 giugno.

Sono stati effettuati 212.966 tamponi molecolari e antigenici, circa lo stesso numero di ieri, e il tasso di positività è dello 0,8%, in calo dello 0,1. Sono in diminuzione anche i ricoveri sia nei reparti non intensivi che nelle terapie intensive.