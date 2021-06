Incidente stradale questa sera a Cagliari.

Un 54enne cagliaritano alla guida di una Nissan Micra, percorreva via Vidal diretto verso via Scano quando, nell’affrontare la curva a sinistra all’altezza dell’ingresso del parco, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a urtare violentemente contro un Mitsubishi Pajero in sosta regolare sul lato destro della via.

Il conducente è rimasto ferito tanto da essere soccorso e trasportato dal personale del 118 al PS del Policlinico con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità.