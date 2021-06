I Vigili del Fuoco sonop stati impegnati per incendi di vegetazione e macchia mediterranea nell’hinterland e nella provincia del Sud Sardegna.

Un incendio di sterpaglie è avvenuto intorno alle 3:30 in un’area di via Sardegna all’interno del centro abitato di Muravera dove le fiamme si stavano velocemente avvicinando a delle abitazioni è stato spento e l’area è stata bonificata e messa in sicurezza dalla squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco di San Vito che ha operato con due automezzi.

Altri interventi per incendi di vegetazione e macchia mediterranea si sono sviluppati nel pomeriggio, un intervento per incendio di sterpaglie in via Montecassino a Cagliari e stato spento e l’area è stata bonificata e messa in sicurezza dalle squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari, un altro vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea a Iglesias in località S’Arriali dove la squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Iglesias ha operato per d’interfaccia a protezione delle strutture e abitazioni della zona, con squadre del Corpo Forestale Regionale dove ha operato anche un elicottero antincendio della flotta regionale e squadre di volontariato della Protezione Civile.

Un altro incendio di vegetazione è in atto nei pressi della SP36 in territorio del comune di Mandas dove sta operando sul posto la squadra “9A” di Mandas con due automezzi e cinque operatori.