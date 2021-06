Domenica 20 giugno 2021 a Villasor (presso il Castello Siviller con inizio alle ore 21.00) si terrà il concerto “Cantende e Sonende sa Sardigna – Percorsi musicali per raccontare la Sardegna” tenuto dalla cantautrice sarda Maria Giovanna Cherchi (voce) accompagnata al pianoforte da Maurizio Bizzarro. Il concerto prevede un percorso musicale in cui Maria Giovanna Cherchi si racconta proponendo, attraverso un intreccio di vita e identità, sia brani della tradizione sarda sia alcuni suoi successi che hanno fortemente caratterizzato la sua crescita professionale.

Il suggestivo Castello Siviller farà da cornice alle esibizioni musicali che avranno come filo conduttore la Sardegna raccontata attraverso brani che hanno contrassegnato la carriera musicale di Maria Giovanna Cherchi e con i quali ha scelto di rendere omaggio alla sua terra.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo con il patrocinio e la compartecipazione finanziaria del Comune di Villasor), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2021 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra) ed in concomitanza con la Rassegna “Estate in Castello – Solstizio di vino” promossa dall’Amministrazione Comunale di Villasor.

Il concerto sarà aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.