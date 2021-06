“Due anni fa il Sindaco in campagna elettorale dichiarava -se uno non si rende conto che la percezione della sicurezza è importante quanto la sicurezza, è meglio che non faccia il sindaco – e nel 2017 organizzava fiaccolate nel quartiere Marina per – chiedere più sicurezza al Sindaco Zedda- “, scrivono in una nota Progetto Comune per Cagliari, PD, Sinistra per Cagliari.

“Oggi per il primo cittadino è tutto sotto controllo ma l’assessore alla sicurezza voluto dal centrodestra è stato già sostituito una volta e niente è stato fatto per decongestionare e il centro storico e creare opportunità verso zone riqualificate dalla scorsa amministrazione come Viale Buoncammino, il Parco degli anelli sul lungomare Sant’Elia – ora purtroppo in cattivo stato- Piazza San Michele e il Parco della Vetreria a Pirri, tranne confermare iniziative già avviate in Piazza Giovanni e sul lungomare Poetto/Marina Piccola – prosegue la nota – il tavolo sulla sicurezza in prefettura ha dato le sue direttive che non possono prescindere dall’integrazione con le politiche comunali, purtroppo assenti”.