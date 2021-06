Nuovi modi di abbandonare gatti malconci, il video denuncia della Clinica Veterinaria Duemari

Con un video pubblicato sui social, la Clinica veterinariao Duemari ha voluto raccontare l’abbandono di gatti davanti alla loro struttura.

“Nuovi modi di abbandonare gatti malconci, al sole, ma per fortuna era stato appena mollato perché’ entriamo ed usciamo e lo avremmo visto “, scrivono nel post le dottoresse veterinarie.

“temperatura in entrata 40 gradi, avisiamo chiunque sia che la clinica è protetta da telecamere – scrivono ancora- aveva in testa un cappello strano, il prossimo passo è la denuncia per abbandono. Consiglio di farsi vivi”.