La variante Delta (ex variante indiana N.d.R.) del coronavirus arriva in Italia, con ben 81 casi riscontrati in Lombardia, di cui alcuni anche nella città di Milano, come riferiscono fonti della Regione.

“Da dicembre ad oggi abbiamo effettuato 16.638 genotipizzazioni e abbiamo riscontrato che la variante inglese (Alpha), con il 68%, è ad oggi quella prevalente in Lombardia, seguita da quella brasiliana (Gamma) all’1,1% e dalla sudafricana (Beta) allo 0,3%”, dichiara Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare.

Il Presidente Fontana ha assicurato che “la situazione ad oggi è sotto controllo, tutti i casi sono monitorati e seguiti”.