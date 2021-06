«In quest’ultimo periodo ad Elmas succedono cose strane. Il Sindaco ha voluto che la vecchia piazza Miraglia prendesse il nome di piazza Antonio Ragatzu. Ma piazza Antonio Ragatzu esisteva già: era quella situata lungo la via Farman». Lo rende noto in una nota il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale nonché attuale consigliere ed ex sindaco di Elmas, Valter Piscedda.

«Per quale ragione è stato fatto questo cambio di nome? – si domanda Piscedda -. Peraltro, quella che già si chiamava piazza Ragatzu, ora è rimasta senza nome. Avremo anche potuto lasciar perdere, perché a Elmas ci sono problemi più gravi. Tuttavia insieme ai colleghi Consiglieri Comunali Maria Laura Orrù, Giacomo Carta, Ivan Lai, Sara Piras e Fabiola Nucifora, abbiamo presentato una apposita interrogazione per saperne di più. Attendiamo una risposta dal sindaco e dalla sua Giunta».

