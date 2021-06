Intorno alle 22:30 di ieri i Carabinieri di Senorbì (Su) durante un servizio di prevenzione hanno fermato e controllato in Largo Abruzzi un autocarro Ford Transit, condotto un ambulante 37enne a Selegas, il quale durante un perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana e una sigaretta artigianale confezionata con la medesima sostanza, che venivano sottoposti a sequestro in attesa di essere versato presso il laboratorio analisi dell’agenzia delle dogane di Cagliari, per le opportune analisi di rito.

L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari, quale assuntore di sostanze stupefacenti.