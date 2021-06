I primi testimoni sono stati Delilah e Bijoux, i cagnolini di Mirko, grande appassionato dei Queen. “Francesca mi accompagnò a portarli a fare una passeggiata, fu allora che scattò la scintilla”, racconta. “In realtà prima ha conosciuto mio fratello, diciamo che era abbastanza protettivo”, sorride lei, che si commuove al ricordo di nonna Sandra, scomparsa nel 2018.

“Sarebbe stata sicuramente orgogliosa di sapere che ci hanno scelto. Era molto legata a Selargius e alle tradizioni”. La osserverà certamente dall’alto, fiera di sua nipote che insieme a Mirko si appresta a scrivere un nuovo capitolo del rito de Sa Coja Antiga, arrivata alla sessantunesima edizione.

Dopo il fermo dell’anno scorso a causa del Covid, la tradizione riparte con Francesca Orfanotti, trentasei anni, avvocato e capo scout del Selargius 1, e Mirko Musiu, quarant’anni, impiegato amministrativo. Questa mattina la presentazione ufficiale, durante la conferenza stampa nell’Aula consiliare. “Oggi festeggiamo Mirko e Francesca, pronti a giurarsi amore eterno la seconda settimana di settembre, come da tradizione. E festeggiamo anche questo nuovo importante passo lungo il cammino che poco per volta ci sta portando alla riconquista della normalità”, commenta il sindaco Gigi Concu. “Ripartiamo da questa bellissima e innamorata coppia e dai contagi che nella nostra comunità sono passati da oltre duecento ai due attuali”, sottolinea il primo cittadino. “Ripartiamo da qui, pronti a regalare a tutti i selargini un evento sicuramente indimenticabile”. Ne è convinto anche Gianni Frau, il presidente della Pro loco: “L’obiettivo è riuscire a organizzare un evento in linea con le migliori edizioni del Matrimonio Selargino.

Siamo pronti a riprendere con questa nuova avventura, restituendo alla comunità un appuntamento sentito e atteso da tempo. La macchina organizzativa non si è mai fermata, ce la metteremo tutta”. Una promessa che trova d’accordo anche Riccardo Cioni e Roberta Relli, assessori al Turismo e alla Cultura, che sono già al lavoro sull’organizzazione dell’evento. Perché il Matrimonio Selargino è la festa di tutti. È la festa di Francesca e Mirko e di tutta Selargius che starà al loro fianco sino a quando saliranno sull’altare. Ci sarà anche nonna Sandra, che dall’alto sicuramente sorriderà.