“Il Porto di Cagliari oltre ad avere un grande valore economico ne ha uno non meno importante strategico. Il Qatar ha rilevanti interessi i Sardegna avendo rilevato la Costa Smeralda. Come Associazione abbiamo fatto rilevare e denunciato la natura islamista, di appoggio alla Fratellanza mussulmana e soprattutto di sostenitore di Hamas e del terrorismo palestinese di quel regime, che sembra ostinatamente contrario al Patto di Abramo. Rimane quindi al contrario di altri importanti stati arabi sostanzialmente alleato dell’Iran e della Turchia di Erdogan, avversario di Israele e negatore del suo diritto all’esistenza”. Lo afferma Mario Carboni, presidente dell’Associazione ‘Sardos pro Israele’ in merito alla visita al terminal container del Porto Canale di Cagliari e gli incontri con i vertici dell’AdSP del Mare di Sardegna delle delegazione della QTerminals, operatore portuale con quartier generale in Qatar, per l’ipotesi di gestione dello stesso scalo sardo.

“La nostra negatività all’ingresso del Qatar nella gestione del Porto di Cagliari – spiega in una breve nota Sardos Pro Israele – , almeno sino a quando quel regime non si allinei agli altri paesi arabi e si ritiri dall’appoggio al terrorismo di Hamas & soci rimane ferma e costante anche di fronte ai miliardi corruttiferi che intendesse promettere per impossessarsi del nostro più importante porto”.