Venerdì 18 giugno 2021, alla MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, il sindaco Paolo Truzzu con alcuni rappresentanti della Giunta, premieranno i vincitori del concorso di idee “La via Roma e il mare: alla riscoperta di uno spazio urbano”. L’inizio della cerimonia è prevista per ore 18.

Promosso dall’Amministrazione comunale e rivolto ai ragazzi delle Scuole Primarie di secondo grado cittadine con l’obiettivo di ridisegnare il volto della via Roma mettendo al centro il rapporto tra mare e spazio urbano, i “giovani urbanisti” sono stati incoraggiati a mettere a frutto ingegno e fantasia.

“Ascoltare le giovani generazioni significa costruire un ideale ponte tra passato e futuro”. Queste le parole che il sindaco Truzzu ha voluto rivolgere agli studenti, che con il concorso hanno potuto sviluppare i seguenti temi: