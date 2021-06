A livello regionale è un momento delicato per il servizio di farmacia territoriale della sanità pubblica, la carenza di farmacisti specializzati non permette di soddisfare le esigenze dei cittadini che nelle migliori delle ipotesi sono costretti a lunghe code , mentre nei casi peggiori si vedono il presidio territoriale momentaneamente chiuso. Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Piga con una nota.

“Le situazioni più complicate sono state riscontrate nel centro-sud Sardegna – dichiara Piga – da Ghilarza a Cagliari, Quartu-Parteolla passando dalle località più periferiche di Senorbì-Trexenta e Isili-Sarcidano, dove non mancano le segnalazioni di disagi e disservizi dei pazienti costretti a ritirare nelle farmacie del sistema sanitario pubblico, medicinali e presidi farmaceutici per alleviare il proprio stato di salute”.

Una mancanza, scrive il consigliere di Fratelli d’Italia, dovuta da “una gestione incapace e miope avvenuta col centrosinistra. Mancano 80 farmacisti perchè nessuno ha programmato i concorsi per il turn-over ed entro quest’anno ci potrebbero mancare più di 800 specialisti medici per via dei pensionamenti”.

“La Giunta Solinas, una volta insidiatasi, verso la fine del 2019, attraverso Ats aveva indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tre dirigenti farmacisti”, spiega nella nota, “mentre a maggio 2020 aveva approvato una graduatoria di merito triennale al termine di una selezione pubblica, per l’assunzione, a tempo determinato, di dirigenti farmacisti da impiegare nel settore della farmaceutica territoriale, tuttavia questi tentativi non hanno scaturito gli effetti sperati”.

“I problemi si conoscono e vengono da lontano, come numero chiuso università, imbuto formativo, taglio della spesa pubblica, visione programmatoria miope della Giunta Pigliaru”, prosegue Fausto Piga, “tuttavia ora bisogna intervenire con provvedimenti straordinari ed emergenziali, si ottenga deroga per impiego farmacisti specializzandi e si rafforzi la presenza di amministrativi nelle farmacie territoriali”.

Le parole usate da Fausto Piga non intaccano la fiducia sull’assessore alla Sanità. “Non abbiamo motivo di dubitare sulla serietà di Mario Nieddu che sappiamo si sta impegnando per risolvere il problema, auspichiamo tempi certi, celeri per ridare serenità ai pazienti e ai pochi farmacisti in campo”.

