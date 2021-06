Sassari avrà una via dedicata a Sergio Ramelli, infatti nel Consiglio Comunale di Sassari di ieri, è stata approvata una mozione di intitolazione di una via, strada, largo, piazza o giardino della Città di Sassari in memoria del giovane 18enne milanese, aggredito il 13 marzo da un gruppo di militanti dell’estrema sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia.

“Da tempo i ragazzi di Gioventù Nazionale, in tutta Italia, hanno assunto il rigoroso impegno di far conoscere la tragica storia del militante del Fronte della Gioventù milanese, assassinato sotto la sua casa, da un commando di Avanguardia operaia, durante gli anni di piombo, a causa della sua appartenenza politica”, afferma Gianluca Desole, Presidente di Gioventù Nazionale Sassari Audax.

“Ringraziamo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Deiana per aver presentato la nostra mozione all’attenzione della massima assise cittadina e ringraziamo i consiglieri comunali del gruppo Prima Sassari Andrea Desole e Grazia Di Guardo per averla voluta sottoscrivere – conclude la nota dell’esponente giovanile di Fratelli d’Italia – sicuri che, l’iter necessario per l’intitolazione venga attivato in un breve periodo ringraziamo il Sindaco Gian Vittorio Campus, la giunta e tutto il consiglio comunale per aver accolto positivamente la nostra richiesta”.

