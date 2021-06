Nuova protesta delle associazioni ambientaliste Sardegna pulita e Donne ambiente Sardegna per dire ‘no’ al nuovo rigassificatore a Portovesme. Secondo i manifestanti, la struttura sarebbe risulterebbe troppo vicino al porto e ad altre attività industriali e, quindi, pericoloso.

Gli ecologisti si sono perciò ritrovati oggi in piazza del Carmine a Cagliari per manifestare il loro dissenso e per depositare nella sede di rappresentanza del Governo una lettera al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani.

Le due associazioni hanno inoltre chiesto un incontro con Cingolani prima di attuare un’audizione alla commissione europea e di presentare una denuncia alla Procura contro il rigassificatore. “Non possiamo dopo la decarbonizzazione – ha detto Angelo Cremone di Sardegna pulita – sostituire un fossile a un altro fossile. Ormai gli accordi internazionali parlando di altre fonte energetiche. E la Sardegna ha già dato tanto”.

