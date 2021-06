Quarantatré milioni di euro non spesi, quasi il 10 per cento del bilancio totale: è la somma rimasta nelle casse comunali per il 2020. Così il centrosinistra di Cagliari, in una nota congiunta che vede la firma dei partiti dei Progressisti, del Partito democratico, di Sinistra per Cagliari, e Progetto Comune per Cagliari. Cifre importanti, secondo l’opposizione, “che si sarebbero potute spendere per la città nel periodo di grave crisi economica e sociale che abbiamo vissuto“.

“E invece l’amministrazione Truzzu ha lasciato nel cassetto milioni di euro – attaccano le consigliere e i consiglieri del centrosinistra – che avrebbero potuto sostenere le cittadine e i cittadini in un momento tanto difficile. Siamo molto preoccupati per come il sindaco e la sua giunta stanno gestendo le risorse del Comune, comprendiamo le difficoltà legate all’emergenza covid-19 ma è assurdo che non si riesca a spendere le risorse disponibili e si pensi invece ad aumentare le tasse”.

I dati sono emersi nero su bianco nel rendiconto presentato venerdì mattina dallo stesso primo cittadino in commissione Bilancio. “Su un totale di 458.838.099,72 per il 2020 – si legge nella nota dei partiti di opposizione – il Comune di Cagliari ha mandato in avanzo, e quindi non ha speso, 43.331.358,48 euro, il 9,45% delle risorse disponibili. Il risultato più preoccupante riguarda le politiche sociali, che su 71 milioni, un quarto delle risorse del bilancio corrente, hanno lasciato nelle casse comunali 10 milioni di euro. Non va meglio per la pubblica istruzione, con 2,5 milioni di euro non spesi su 15,6 milioni. Altro settore critico è quello della mobilità, dove le somme non spese sono 1,7 su 12,5 milioni disponibili”.

“Dopo un grido di allarme sulla tenuta dei conti del Comune, il sindaco nonché assessore al Bilancio – scrivono – ha deciso di mettere le mani nelle tasche dei cittadini con nuove tasse, come l’imposta di soggiorno, o con l’aumento di quelle esistenti, come i costi per i servizi cimiteriali, i passi carrabili, i pass per i parcheggi e le tariffe per gli spurghi. Com’è possibile che in un momento così delicato si pensi di chiedere ulteriori sacrifici alle cittadine e ai cittadini senza però riuscire a spendere oltre 43 milioni di euro già disponibili? Tanto più che avevamo presentato emendamenti e ordini del giorno per sostenere le attività produttive con riduzioni della TARI o le attività sportive e culturali con l’aumento dei contributi, ma ci hanno sempre risposto che i soldi non bastavano. Ora che la situazione è chiara e che i soldi non sono stati spesi ci auguriamo che le nostre proposte vengano accolte, così da dare un po’ di ossigeno a tutte le attività in crisi”.

“Chiediamo al sindaco e alla sua maggioranza – concludono le consigliere e i consiglieri del centrosinistra – di riflettere sul governo della città: serve un cambio di passo per garantire servizi di qualità e rilanciare lo sviluppo della città”.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it