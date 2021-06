“I consiglieri del centro-sinistra dovrebbero studiare il bilancio ma tant’è, fornisco tutte le spiegazioni del caso, con la speranza che le prossime polemiche siano fondate su conoscenza e fatti inconfutabili”, così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in merito alle dichiarazioni dell’opposizione in Consiglio Comunale.

“Cominciamo – spiega il primo cittadino – con i 43 milioni di avanzo: sono dovuti principalmente a una riduzione del fondo contenzioso, ai maggiori accertamenti avvenuti a fine anno. Ovviamente non potevano essere spesi prima, così come anche i trasferimenti dei ristori per minori entrate avvenuti a fine anno“.

“Al massimo – aggiunge Truzzu – dimostrano che l’amministrazione ha ben operato, facendo previsioni prudenti a inizio anno quando, in piena emergenza covid, non si conosceva l’entità dei ristori, anziché approvare un bilancio di dubbia attendibilità.”

“Sull’aumento delle tasse: nego nella maniera più totale. Spiace che la minoranza, composta di consiglieri e ex-assessori al terzo mandato confonda le regole del bilancio, facendo confusione tra previsione e consuntivo“.

“È come l’alunno svogliato che si lamenta di essere bocciato avendo la media del 3, solo perché, magari, l’anno precedente aveva raggranellato qualche 7”, dice ancora il sindaco. “Abbiamo a disposizione 43 milioni di euro che potranno essere utilizzati per investimenti per migliorare la nostra città: concentriamoci su questo, lasciamo perdere le sterili polemiche” è la conclusione del sindaco di Cagliari.

