Tre elicotteri del Corpo forestale stanno intervenendo in diversi roghi, uno divampato nell’agro del Comune di Banari (Ss), in località Su Crapione, un altro sviluppatosi nell’agro del Comune di Mogorella (Or), in località Pranu Muru e un terzo nell’agro del Comune di Serramanna (Su), in località Perdedda di Sopra.

Il primo mezzo è decollato dalla base di Limbara, il secondo dalla base di Fenosu e il terzo proviene dalla base di Villasalto.

Sul posto, coordinano le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Thiesi, quello appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villaurbana e l’ultimo appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sanluri.

