“Nuragica” è stata la prima tappa dell’educational tour organizzato lo scorso fine settimana dall’Assessorato Regionale al Turismo e dalla Camera di Commercio di Cagliari per Archeologika, iniziativa che mira a promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio.

La Grande Mostra, che riaprirà al pubblico dal prossimo 3 luglio alla Fiera di Cagliari, grazie al percorso narrativo multisensoriale e alla Realtà Virtuale Immersiva è stata scelta dagli organizzatori quale punto di partenza ideale per chi desidera scoprire l’immenso patrimonio archeologico dell’Isola.

Il percorso di Nuragica farà parte anche delle iniziative organizzate per le tre giornate conclusive di Archeologika in programma a novembre presso il Quartiere Fieristico.

Archeologika, iniziativa fortemente voluta dall’assessorato regionale del Turismo e dall’assessore Gianni Chessa, è un appuntamento di grande rilevanza che gode del patrocinio del Mibact e conta su una proficua collaborazione con le Sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali.

Nel frattempo ad Alghero, Barumini, Cabras e Nuoro si sono svolti i quattro momenti di presentazione della Sardegna rivolti ad una selezione di operatori italiani della domanda, interessati all’Isola quale meta per tale segmento turistico. Gli incontri hanno consentito agli operatori sardi di presentare ai buyer la propria offerta turistica.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it