Da martedì 22 giugno fino alla conclusione dell’intervento (presumibilmente una settimana) sono previste modifiche alla viabilità nella parte sud della città per la chiusura di via De Gasperi dall’incrocio con via Valverde all’incrocio con via Togliatti, per lavori relativi alla posa della rete del gas.

Il traffico per i mezzi pesanti verrà dirottato in via XX settembre e via Giovanni XXIII; mentre il traffico locale sarà assicurato in uscita dalla città da via Canepa, via Matteotti e via Valverde, e in entrata da via Valverde, via Demuro, via Biasi per ricongiungersi in via de Gasperi.

“Siamo consapevoli dei disagi che i nostri cittadini sono costretti a sopportare, ai quali chiediamo un ulteriore sforzo di pazienza; ma si rende necessario accelerare i cantieri della posa dei tubi per la rete del gas, giunti alla fase più delicata che riguarda le dorsali principali della città , che per contratto deve essere eseguita entro la fine del 2021”, così l’assessore alla viabilità e traffico Emiliano Piras.

