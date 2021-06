La maggior parte dei rifiuti in plastica galleggianti in Adriatico è rappresentato da bottiglie, contenitori, imballaggi, frammenti e borse per la spesa. Seguiti poi dal polistirolo espanso, impiegato nella pesca.

“Se la Direttiva Europea contro la plastica monouso sarà applicata correttamente, ci libereremo presto da cannucce, posate e pochi altri prodotti usa e getta. Ma c’è un prodotto su cui la direttiva non interviene in modo efficace, che le aziende non vogliono assolutamente mollare: le bottiglie. Perché il business è enorme”, afferma Greenpeace che ha lanciato una petizione nazionale.

“In Italia consumiamo più di 11 miliardi di bottiglie di plastica all’anno per l’acqua minerale e le bevande. Il nostro Paese è tra i primi al mondo – con Messico e Thailandia – e primo in Europa per il consumo di acqua minerale e confezionata in bottiglie di plastica. Negli ultimi dieci anni, le vendite totali delle sole acque minerali imbottigliate in plastica sono passate dai circa 5 a circa 10 miliardi di pezzi l’anno. Le percentuali di riciclo? Secondo Greenpeace si tratta di meno del 50% del totale. Il resto finisce in inceneritori, discariche o disperso nell’ambiente e in mare. Non possiamo più permettercelo, il problema va risolto alla radice – scrive Greenpeace – la spedizione in mare attraverserà il mar Adriatico, per denunciare come i cambiamenti climatici e l’inquinamento da plastica siano interconnessi e producano impatti negativi sull’ecosistema marino e sulle comunità costiere. Purtroppo il nostro Mar Mediterraneo, un bacino semichiuso con pochi scambi con altri oceani è uno dei mari più inquinanti da plastica. Plastiche e microplastiche spesso invisibili agli occhi, di cui ci accorgiamo solo quando finiscono sulle nostre spiagge.

Un’analisi effettuata lungo le coste italiane ha evidenziato che in Adriatico ogni 100 metri di spiaggia ci sono fino a 590 oggetti. Sacchetti, bicchieri, bottiglie e reti da pesca”.

“A Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, San Benedetto e Sant’Anna, aziende leader del mercato italiano, Greenpeace chiede di: ridurre drasticamente il ricorso a bottiglie in plastica monouso; di adottare sistemi di vendita basati su un elevato impiego di contenitori riutilizzabili; di lavorare insieme alle grandi catene di supermercati per installare stazioni di ricarica per le bevande. Il mondo delle imprese deve riconoscere una volta per tutte che la plastica monouso ha impatti distruttivi sulle persone e sul Pianeta, e deve impegnarsi ad abbandonarla altrimenti, ben presto non resterà che un mare di plastica! L’estate è un momento in cui si registra il picco di consumo di bottiglie, fermiamolo ora”, conclude Greenpeace.

