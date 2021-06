Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha consegnato sabato 18 giugno i lavori di manutenzione del Viadotto “A” sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, all’altezza del km 51 a Nuoro, per un investimento complessivo di oltre 6,8 milioni di euro.

Gli interventi sono finalizzati al restauro conservativo dell’opera, all’adeguamento delle barriere di sicurezza, alla sostituzione degli apparecchi d’appoggio e dei giunti di dilatazione e prevedono restringimenti alternati di entrambe le carreggiate non prima dell’inizio di luglio.

La stessa tipologia di lavori interesserà, in una fase successiva, altre quattro opere che si sviluppano consecutivamente tra il km 54 e il km 56 per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro.

I lavori fanno parte di un piano di riqualificazione già in corso di esecuzione su altri otto viadotti situati tra il km 132 e il km 141, per un investimento complessivo di ulteriori 4 milioni di euro.

Alla consegna, invitato da Anas, ha partecipato l’ing. Sebastiano Maccioni, classe 1918 (nato il 4 novembre, giorno che segna la fine della Prima guerra mondiale) che è stato il progettista e direttore dei lavori di costruzione delle opere che interesseranno le manutenzioni appena avviate. Durante la progettazione degli interventi egli ha fornito importanti informazioni utili a una più ampia conoscenza delle opere, con elaborati e documentazione originale.

Nel corso della breve cerimonia l’ing. Maccioni ha onorato e interessato gli interlocutori con dettagli sulla costruzione e sulla progettazione, augurando al giovane collega di Anas Angelo Carta, incaricato di dirigere i lavori di riqualificazione del viadotto, i migliori auspici per un buon lavoro.