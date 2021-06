10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi all’innovazione nell’avvio di nuove imprese. È la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 che si svolgerà a Tortoli dal 5 al 16 luglio con due importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e Gideon Marks.

Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per i giovani dai 15 anni in su che vogliono conoscere la metodologia per avviare una start up innovativa direttamente dal capo dei mentor l’incubatore Google di San Francisco e da esperti di fama mondiale nell’accompagnamento alla costruzione di impresa.

Il Campus è promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l’IPSAR di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortolì, US Mac e la Georgetown University.

Aperto ai giovani ma non solo, a tutti coloro che intendono sfruttare una opportunità unica ed irripetibile. Il primo passo della Fondazione Blue Zone e del costituendo campus in corso di realizzazione a Tortolì grazie al contributo della Provincia di Nuoro. Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali presso la sede del Consorzio Industriale partner della iniziativa.

ISCRIZIONE ALLA STARTUP SUMMER CAMP

Ci si può iscrivere attraverso la landing page http://bit.ly/sardiniasummercamp. Saranno ammessi solo i primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con gli esperti Statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue Zone e su www.matex.tv dei quali a breve verrà’ divulgato il calendario.

I PROTAGONISTI

Chris Burry – Imprenditore seriale con oltre 30 anni di esperienza. Ha avviato e venduto la sua prima azienda mentre era al college. Da allora, è stato coinvolto nella fondazione di altre otto startup. Uno è stato venduto a Electronic Data Systems nei primi anni ’90. Un’altra, Avanade, è stata fondata alla fine del 1999. Quando Chris se ne andò nel 2009, l’azienda aveva raggiunto un fatturato di 1 miliardo di dollari con operazioni in quasi 30 paesi. Oltre al suo ruolo di co-CEO dell’USMAC, Chris Burry è un Industry Fellow presso l’UC Berkeley e partner di una società di venture capital.

Gideon Marks – Vanta una lunga esperienza di successo, oltre 30 anni, in aziende tecnologiche leader in ruoli finanziari, aziendali e di sviluppo aziendale. Durante la sua carriera ha quotato in borsa tre società al NASDAQ e ha condotto altre quattro società ad acquisizioni di successo. È stato anche coinvolto nella costruzione di numerose aziende da zero a varie fasi di maturità. Gideon ha anche lavorato con iniziative di crescita, ottenuto finanziamenti da fondi di venture capital e dal pubblico.

