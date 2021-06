Verrà inaugurato sabato 3 luglio il nuovo centro di vaccinazione omologato da ATS, situato nella palestra comunale di via Leopardi a Sestu. Lo conferma la sindaca della cittadina, Paola Secci.

“La struttura è gestita in autonomia dai medici di famiglia che operano nel comune di Sestu e che vaccineranno i propri assistiti con l’aiuto del personale infermieristico, delle associazioni di volontariato locali e con la collaborazione dei farmacisti” spiega la prima cittadina.

“In questa prima fase potranno contattare il proprio medico di base per programmare la data e l’ora di somministrazione del vaccino i cittadini di età superiore ai 60 anni non ancora vaccinati, che non abbiano ricevuto neanche la prima dose e che non abbiano già ottenuto appuntamento per l’inoculazione del vaccino presso altri hub vaccinali”.