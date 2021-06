Live Nation Italia ha comunicato che il tour di Sting, My Songs, farà tappa in Italia per due nuove date: il 27 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina e sabato 2 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino.

Il calendario delle tappe in Italia di Sting si arricchisce quindi con nuovi appuntamenti che si aggiungono allo show già annunciato il 19 luglio 2022 a Parma.

Lo show di Taormina, nella magica cornice del Teatro Antico, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti, tenendo conto di una capienza ridotta e del distanziamento sociale.

