Arriva un’altra segnalazione di rifiuti abbandonati da parte di Valerio Piga, responsabile per la Sardegna del gruppo Difensori della natura: questa volta, la discarica illegale ha interessato la Municipalità di Pirri.

“Si trova tra via Goretti e via Sanna, di fronte ai palazzoni popolari del quartiere Santa Teresa. Meno male che in campagna elettorale, il sindaco Truzzu aveva precisato che per lui ‘non esistono cittadini di seria a, b e c’. Con lui, ho l’impressione che i cittadini non esistano proprio. Due anni son passati e la situazione dei rifiuti non è migliorata, anzi è peggiorata“.

L’articolo e la foto sono stati inseriti nella lista “Mobilitati con noi”, la campagna di sensibilizzazione per la difesa dell’ambiente. L’obiettivo è denunciare, con foto e video, le discariche abusive presenti sul territorio regionale.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it