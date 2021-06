Nelle ultime settimane numerosi sono stati gli sfratti e gli sgomberi in Sardegna e nelle prossime settimane aumenteranno con situazioni sempre più drammatiche.

Su questo argomento interviene Alberto Appeddu, Segretario Nazionale Movimento Italia Sovrana e avvocato di alcune delle famiglie che a breve rischiano di perdere la casa e l’azienda.

“Insieme a Paolo Vargiu, Sergio Bramini, Alfredo Belluco concentreremo le nostre energia a difesa di chi è debole e senza voce – afferma Appeddu – chiedo a tutti i sindaci che hanno problemi di famiglie sovraindebitate (in particolare che hanno aziende agricole vittime della famigerata legge truffa 488) di seguire l’esempio di Alessandro Scano, sindaco di Decimoputzu e di rimettere al Prefetto la fascia tricolore”.

“Plaudo all’ottimo lavoro a Decimoputzu della collega Alessandra Obinu sensibile e molto preparata in materia di banche ed esecuzioni con il quale, unitamente all’amico di tante battaglie Gianfranco Sollai saremo lieti di fare squadra comune per la difesa delle famiglie più deboli in Sardegna – prosegue la nota – mi accingo ora a fare al Giudice dell’esecuzione l’ennesima istanza per la famiglia Moi e una per la famiglia Sainas di Quartu, chiedendo, come da accordi al Prefetto un tavolo tecnico sul problema delle famiglie sovraindebitate in Sardegna e sottolineando il problema delle 488, avendo iniziato le mie battaglie proprio con l’occupazione del Comune di Decimputzu, unitamente ad Altra Agricoltura, quindi conoscitore del problema”.

“Sono certo che agli sfratti di queste due famiglie (il 30 giugno ed il 1 luglio) verrà tanta gente e chi ci sarà, saranno i veri sardi, che hanno a cuore i problemi di gente più sfortunata e consapevoli che quanto accade a quelle famiglie data la cinicita e l’imprevedibilita di un sistema bancario e tributario da anni malato potrebbe accadere anche a loro”.

Ricordiamo che lo sfratto della famiglia Sainas è prevista per mercoledì 30 giugno in Via Pessina 21 a Quartu dalle 08.30, mentre quello della famiglia Moi è previsto il primo luglio in via Majorana 1 sempre a Quartu.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it