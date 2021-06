La strada statale 131 è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Cagliari a causa di un incendio a bordo strada all’altezza di Bauladu, in provincia di Oristano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere allo spegnimento del rogo e alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

