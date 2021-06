La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che apporterà dei cambiamenti al settore ittico in tutto il Paese. Anche in Sardegna il settore ittico potrà giovare degli interventi.

“Con la Pdl velocizziamo le licenze di pesca – spiega il deputato del MoVimento 5 Stelle, componente della Commissione Agricoltura Alberto Manca– promuoviamo la collaborazione e l’associazionismo, attuiamo l’esenzione dell’imposta di bollo, imponiamo chiara evidenza, nelle etichettature, della data di cattura dei prodotti ittici.” La Pdl avrà un occhio di riguardo per la ricerca scientifica e tecnologica e sarà volta a favorire la creazione di filiere italiane, come quella del tonno rosso.

“Gli operatori del settore ittico potranno accedere più semplicemente ai finanziamenti– spiega ancora il portavoce del MoVimento 5 stelle- sarà istituito un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di 3 milioni di euro annui e il governo ha rinnovato la promessa di creare un ammortizzatore sociale stabile e strutturale per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, ricomprendendo anche i lavoratori soci di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori.”

“La proposta di legge presentata dal collega Paolo Parentela è una grande boccata d’ossigeno per il comparto ittico sardo, un’occasione per migliaia di operatori impegnati ogni giorno in mare e nelle nostre lagune. Si tratta di un articolato corposo, che mira a incentivare la sostenibilità – conclude il deputato sardo- ad incrementare le risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell’acquacoltura, ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra Stato e Regioni”.