Sbarca a Cagliari WeTaxi, l’applicazione per smartphone che tramite pochi semplici passaggi permette di chiamare un taxi in modo rapido e di conoscere in anticipo il prezzo massimo della corsa. Se poi si sceglie di condividerla con persone che hanno la stessa destinazione, si può risparmiare sino al 50% e allo stesso tempo ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Di oggi la presentazione al Municipio. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Truzzu.

“Iniziativa innovativa”, ha rimarcato alla conferenza stampa ospitata nella sala del Consiglio comunale al secondo piano del Palazzo Civico al 145 di via Roma. Ma anche “un’opportunità che consentirà ai cittadini cagliaritani e a coloro i quali si recano a Cagliari per turismo o lavoro, di utilizzare al meglio il servizio taxi, in totale sicurezza e con costi contenuti”.

Ad abbracciare la tecnologia della piattaforma smart, con l’obiettivo di assicurare un servizio sempre più a portata di cittadino, visitatore e turista, l’intera flotta mezzi della cooperativa Radio Taxi 4 Mori Cagliari.

Per Alessio Mereu, assessore alla Mobilità, indubbia la valenza di Wetaxi sotto il profilo della mobilità cittadina. E poi anche quale “incentivo e impulso alla stagione in chiave turistica”.

Nato nel 2017 a Torino, ha spiegato Massimiliano Curto CEO di WiTaxi, l’intento dell’app è quello di promuovere un modello di mobilità intelligente: attualmente Wetaxi è presente in 25 città italiane. Anche a Cagliari l’obiettivo è dunque valorizzare il ruolo dei tassisti, offrendo un servizio comodo, in sicurezza e senza sorprese al momento del pagamento. L’app consente inoltre ai passeggeri di pagare con carta di credito, paypal, satispay e portafoglio ricaricabile, oppure direttamente a bordo taxi. E per corse aziendali, i passeggeri possono tenere traccia di tutte le ricevute via mail e Wetaxi, per ricevere poi alla fine del mese la fattura elettronica.

Alla presentazione di questa mattina di giovedì 26 giugno 2021 al Municipio anche Stefano Greori di WitTaxi, e Massimo Orrù, vicepresidente cooperativa Radio Taxi 4 Mori Cagliari. “Ci permette – ha detto quest’ultimo – di stare al passo coi tempi, offrendo maggiori servizi alla città”.

