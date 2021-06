Intervento nella tarda serata di ieri, giovedì 24 giugno, a Olbia, verso le 21:30 circa, da parte dei Vigili del fuoco della città, per un incidente stradale verificatosi sulla sopraelevata sud, subito dopo l’uscita dal tunnel.

Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti e uno dei due è stato estratto dalle lamiere dalla squadra con l’ausilio del personale del 118. Successivamente le auto sono state messe in sicurezza e i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto era presente anche la Polizia Locale di Olbia.

