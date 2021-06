Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, nel Comune di Villamassargia (Su) per un incidente stradale mortale.

Continua dopo il video

La squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento di Iglesias è intervenuta intorno alle 19:15 sulla strada provinciale 86 per un sinistro nel quale, per cause ancora da accertare, un uomo colto da malore (probabile infarto, come indicato dal medico del 118) è uscito fuori strada con la sua autovettura.

I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto a estrarre l’uomo dal veicolo e affidarlo al personale del 118, ma il medico di bordo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli operatori Vvf hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it