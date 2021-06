Dopo un anno di stop per la pandemia torna Autunno in Barbagia, con le sue Cortes Apertas, manifestazione itinerante promossa dalla Camera di commercio di Nuoro e dall’azienda speciale Aspen.

Si tratta della 25/a edizione della rassegna, che nel 2019 ha coinvolto 32 Comuni che per 15 weekend hanno raccontato la loro storia, la loro identità di Sardegna oltre il mare.

La macchina organizzativa si è rimessa in moto per la nuova stagione: la manifestazione porta una forte boccata di ossigeno per l’economia dei paesi del circuito che nell’ultima edizione hanno ospitato 500mila visitatori e hanno permesso di lavorare a 2500 imprese, con un fatturato di circa 10 milioni di euro.

