“Una nuova intollerabile aggressione. La direzione de Il Lido segnala una notizia priva di fondamento ed assolutamente falsa ma diffusa da qualche organo di informazione”, afferma in una nota la gestione del Lido.

“Si sostiene, infatti, che l’associazione Medsea abbia ottenuto dalla Regione e dal Comune l’autorizzazione a rimuovere i sacchetti di plastica contenenti sabbia in un piccolo tratto di mare dello stabilimento. E’ tutto falso – prosegue la nota – la Regione ha concesso il proprio nulla osta all’iniziativa “Puliamo la Sella” del 26.06.2021, promossa dall’associazione Medsea solo alle seguenti condizioni : ” Nel tratto di spiaggia del Poetto antistante lo stabilimento Il Lido, l’iniziativa dovrà essere concentrata alla fascia dei cinque metri della battigia. L’attività di pulizia dovrà essere unicamente limitata a quei rifiuti superficiali la cui semplice raccolta non comporti neppure la benché minima

movimentazione della sabbia”.

“Egualmente falsa è l’altra notizia secondo cui la direzione de Il Lido avrebbe negato l’accesso al proprio stabilimento negando un ‘autorizzazione che, tra l’altro, non avrebbe neanche potuto concedere. La Direzione de Il Lido non si espressa, nè si sarebbe potuta esprimere, sulla possibilità di raccogliere i sacchetti di nylon contenenti sabbia.

La direzione intende tutelarsi presso le sedi giudiziarie competenti civili e penali nei confronti di tutti i soggetti responsabili della diffusione di tali notizie che non corrispondono al vero e che danneggiano anche l’immagine de Il Lido. La società Il Lido srl non ha i poteri per concedere il permesso di raccogliere i sacchetti di sabbia”, conclude la nota.

