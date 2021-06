Fino a leggermi matto – Musica tra le pagine concede il bis, si conferma appuntamento dell’estate sassarese, rilancia la posta e si prepara a raccontare la sua seconda edizione. Il festival letterario, organizzato dall’associazione culturale Carta da Musica in collaborazione con la società cooperativa Le Ragazze Terribili, è in programma a Sassari fra piazza Nazario Sauro e via Diaz (Spazio fronte area concerti in piazza Moretti) nelle giornate del 6-7-8 e 29 luglio, e 2-3 agosto.

C’è la rinnovata voglia di parlare di musica e letteratura, di creare occasioni di incontro e di confronto, di dare voce a chi ha scritto e ha qualcosa di in interessante da raccontare fra le pagine di un libro, il testo di una canzone e uno spartito musicale. Filo conduttore dell’edizione 2021 sarà il tema “Linguaggi Diversi”: un percorso tra le tante forme espressive del fare musica e dello scrivere canzoni, da Dalla a De Gregori, passando per Franco Battiato per arrivare sino alla Trap, così tanto in voga di questi tempi.

Un parterre variegato animerà il ricco programma delle 6 giornate del festival. Forme d’espressione diverse. Linguaggi diversi: massimo comune denominatore, la musica fra le pagine. Jacopo Tomatis, musicologo musicista e giornalista racconterà alla platea il Lucio Dalla raccontato nel libro “E ricomincia il canto” mentre Giacomo Serreli scorrerà le pagine della sua opera dedicata alla storia del rock in Sardegna.

Enzo Gentile (giornalista musicale) presenterà il suo ultimo lavoro dedicato alle canzoni che hanno caratterizzato le estati italiane, il cantautore Giangilberto Monti farà un excursus sul cantautorato francese e Matteo B. Bianchi dialogherà con Daniele Cassandro [Internazionale] sul suo ultimo lavoro dedicato a Yoko Ono.

Non mancheranno gli eventi immaginati ad hoc per i bambini, organizzati in collaborazione con la Compagnia del Cocomero.

La giornata del 7 luglio sarà dedicata a Dante in occasione dei 700 anni dalla sua morte: Stefano Nardelli parlerà della musica nella Divina Commedia; sarà poi sul palco Simone Marchesi, professore di letteratura italiana a Princeton e autore del libro “A proposito di Dante”; chiusura affidata allo spettacolo di Giovanni Succi “L’Arte del Selfie nel Medioevo” ispirato alle Rime Petrose.

Fenomenologia di un fenomeno: il 2 agosto Isabella Benaglia dialogherà con Maria Giovanna Intermontes Cherchi sulla Trap, genere musicale amatissimo dai più giovani, mentre a chiudere la fase estiva di Fino a Leggermi Matto sarà The Andre con il suo “Io è un altro”, testo in cui racconta il suggestivo esperimento musicale che lo ha reso noto al grande pubblico, e il giornalista musicale Enrico Deregibus – intervistato dal regista Antonello Grimaldi – con cui chiacchiererà del libro dedicato a Francesco De Gregori.

Nel mezzo, a impreziosire il tutto, spazio alla musica e parole con il cantastorie Giuliano Chiaramonte e il suo “Sotto le Stelle di Cinecittà” e allo spettacolo “I Tempi di Battiato”, alle letture di Nicholas Ciuferri e alle performance in note di Fabio Cinti, Andrea Angeloni e Alessandro Russo.

L’evento è sostenuto da Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari. Partner della manifestazione le librerie Mondadori Dessì e Ubik Koinè e l’Associazione Culturale Il Corso.

IL PROGRAMMA

6 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Arlecchino e il furto d’Amore

Il Baracco Teatro dei Burattini

Da Maledetti Francesi a Boris Vian, il principe di Saint-Germain-des-Prés

Jean-Luc Stote incontra Giangilberto Monti

Lucio Dalla – E ricomincia il canto

Luigi Frassetto incontra Jacopo Tomatis

Sotto le Stelle di Cinecittà

Spettacolo con Giuliano Chiaramonte. Introduce lo spettacolo Nicholas Ciuferri

7 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Le guaratelle – Pulcinellamoltomosso

Spettacolo di marionette e cantastorie di Enrico Francone

La musica nella Commedia

Nicholas Ciuferri incontra Stefano Nardelli

A proposito di Dante

Simone Marchesi

L’arte del selfie nel Medioevo – Dante e le Rime petrose

Spettacolo con Giovanni Succi

8 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Storie d’Incantesimo

Spettacolo di marionette del Teatro del Molino

Onda su onda – Storie e canzoni delle estati italiane

Franco Ferrandu incontra Enzo Gentile

La Storia del Rock in Sardegna

Giacomo Serreli dialoga con Enzo Gentile

I Tempi di Battiato

Spettacolo con Nicholas Ciuferri, Fabio Cinti, Andrea Angeloni, Alessandro Russo

29 luglio, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti – dalle 19:30

LA VECCHIA MACCHINA

Musical con burattini e pupazzi di Elena Carrano

Yoko Ono – Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio.

Daniele Cassandro dialoga con Matteo B Bianchi

2 agosto, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti – dalle 19:30

Trap ebbasta. La musica delle nuove generazioni spiegata a tutti

Maria Giovanna Intermontes Cherchi incontra Isabella Benaglia

3 Agosto, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti–dalle 19:30

Io è un altro

Giovanni Dessole incontra The Andrè

Francesco De Gregori. I testi. La Storia delle canzoni

Enrico Deregibus dialoga con Antonello Grimaldi

