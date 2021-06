Un grave incidente stradale è avvenuto a Cagliari in via Giuseppe Mercalli dove per cause da accertare un’autovettura ha perso il controllo finendo la sua corsa tra un palo dell’illuminazione pubblica e un muro, due gli occupanti un uomo e una donna all’interno del veicolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dei Vigili del Fuoco congiuntamente agli operatori sanitari del 118 hanno provveduto ad estrarli dall’abitacolo, trasportati in ospedale.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di soccorso hanno proseguito le operazioni di messa in sicurezza sul palo coinvolto, del veicolo e della sede stradale.

Per tutta la durata dell’intervento presidiavano sul posto gli agenti della Polizia di Stato.

