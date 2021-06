Intorno alle 3 della notte scorsa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova (Su) sono intervenuti a Serdiana, in via Repubblica, in prossimità della rotatoria con la S.S. 387 dove una Ferrari 488 GTB, di proprietà e condotta da un 38enne, in compagnia di un 46enne, entrambi di Selargius, ha cappottato. Nell’affrontare la rotatoria con direzione Cagliari, l’auto ha verosimilmente toccato il cordolo della stessa che ne ha provocato il cappottamento, terminando la corsa contro il muro di un’abitazione. Nell’impatto la Ferrari ha danneggiato una colonnina dell’Enel, la condotta del gas e dell’acqua dell’abitazione nonché un palo dell’illuminazione pubblica. È stato richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari per rimettere in sicurezza i luoghi. L’auto è anadata completamente distrutta. I due uomini, entrambi feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice rosso in due ospedali di Cagliari.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it