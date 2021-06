Da lunedì 28 giugno, tutta Italia sarà in fascia bianca, compresa la Valle d’Aosta, ultima regione ancora in zona gialla. “Un risultato incoraggiante – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza – ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta”.

In base all’ultimo report del Governo, infatti, oltre 2 milioni di over 60 non avrebbero fatto nemmeno una dose del vaccino, rimanendo così più esposti al Sars-CoV-2 e rischiando conseguenze più gravi in caso di contagio.

Il vaccino è anche fondamentale contro la variante indiana, la Delta. “È necessario continuare con la campagna di vaccinazione – ha dichiarato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza – in modo da cercare di immunizzare il maggior numero possibile di persone con il ciclo completo e allo stesso tempo è importante mantenere dei comportamenti individuali prudenti”. Proprio questa variante ha creato diversi focolai sparsi in tutta Italia. Per il momento, la sua diffusione si attesta al 16%.

Da domani cadrà anche l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto, tranne nel caso in cui si creino assembramenti o venga meno la possibilità di mantenere le distanze.

