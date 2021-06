Una Fiat 500 è caduta in mare stamattina nel porticciolo turistico di Portoscuso (Su). L’auto era chiusa e in sosta nel parcheggio antistante il porticciolo quando improvvisamente e lentamente ha iniziato a muoversi, cadendo in acqua tra le barche.

Per fortuna a bordo non c’era nessuno.

L’auto è stata immediatamente recuperata. La Guardia Costiera è stata informata dell’evento che si è concluso con uno spavento e ingenti danni alla macchina.

Guarda anche il video:

