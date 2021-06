“Una nave senza pilota che si accinge ad attraversare un mare pieno di scogli. Un ritardo che non fa bene all’efficienza della macchina amministrativa regionale e di conseguenza alle esigenze di efficienza e di efficacia richieste dalla comunità dei cittadini. Parliamo della mancata nomina del Direttore generale ASPAL , agenzia regionale essenziale per la gestione delle politiche attive del lavoro, in un momento delicatissimo quando, a causa della pandemia di Covid, migliaia di persone, hanno perso il posto. Cosa si aspetta a nominare il D.G. ? Cosa intendono fare i vertici della Regione?”. Se lo chiede la Segretaria territoriale del sindacato FSI-USAE, Mariangela Campus, in una nota.

“Esiste una graduatoria di centinaia di funzionari regionali idonei, a seguito di un concorso Aspal, che potrebbe essere utilizzata per rinforzare non solo i centri per il l’impiego sparsi per il territorio, ma anche il personale della Regione che sta soffrendo di paurosi vuoti in organico a causa dei pensionamenti“, aggiunge Campus. “Davanti a questo quadro allarmante però si procede con tremenda e burocratica lentezza e pare che la politica in questo momento non sia di grande aiuto”.

“Ci si deve affrettare – incalza la segretaria della sigla – decine di professionisti esperti, idonei in graduatoria, attendono di dare il loro contributo per l’efficienza della Regione e la crescita della macchina amministrativa , ma purtroppo dai piani alti non arriva alcun segnale”.

“Si sono perse notizie del contingente di idonei Aspal che dovevano essere assunti nel 2021 e non vi è traccia del Piano Triennale del Fabbisogno, il documento che dovrebbe sbloccare le assunzioni” lamenta. “Le risposte non arrivano. Non vorremmo essere costretti a scendere in piazza in piena estate per ricordare ai politici cosa si deve fare per l’efficienza degli uffici e la salvaguardia dell’occupazione in Sardegna mentre il resto d’Italia, dopo la pandemia, si rimette in moto” conclude la Segretaria territoriale dell’Fsi-Usae.