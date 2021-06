Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 14 le vittime in un giorno a fronte di 138.391 tamponi molecolari e antigenici.

Il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). Sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, in calo di 28 unità rispetto a ieri.