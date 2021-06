Tra la notte di sabato e la mattina di domenica a Maleo, nel Lodigiano, si è tenuto un rave party ‘no mask’ che ha visto protagonisti almeno 700 giovani, soprattutto del nord Italia.

Proprio a Maleo era stato identificato un focolaio di una decina di persone positive alla variante Delta, ma questo non ha fermato i negazionisti del Covid a organizzare e a partecipare al rave party. Presenti sul luogo della festa anche sindaco e forze dell’ordine che hanno tentato in tutti i modi di convincere i presenti ad abbandonare l’ex cava Geroletta. Ma i partecipanti, per ore, hanno rifiutato di andarsene dichiarando di essere contro tutte le regole anti-covid.

Intanto, la Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo con l’obiettivo di arrivare all’identificazione dei promotori appena possibile.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it