La data italiana del Future Nostalgia Tour di Dua Lipa, prevista il 12 ottobre 2021 sarà riprogrammata nel 2022, con l’aggiunta di una nuova data a Milano e una nuova data a Bologna:

25 maggio 2022 • Milano, Mediolanum Forum

26 maggio 2022 • Milano, Mediolanum Forum [NUOVA DATA]

28 maggio 2022 • Bologna, Unipol Arena [NUOVA DATA]

I biglietti precedentemente acquistati per la prima data di Milano (sia per lo show originariamente previsto nel 2020 che quelli nel 2021) restano validi per il nuovo appuntamento del 25 maggio 2022.

· tramite prevendita anticipata My Live Nation, dalle ore 10 di mercoledì 30 giugno 2021 per 48 ore, registrandosi gratuitamente su www.livenation.it

· tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 2 luglio 2021.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Sono profondamente dispiaciuta di non poter partire con il tour In UK e Europa questo settembre e ottobre. Per favore, tenetevi stretti i biglietti dato che rimarranno validi per le nuove date. Non vedo l’ora di salire sul palco per riunirmi con voi tutti, per questo abbiamo aggiunto qualche data in più, che andrà in vendita questa settimana. Con amore, Dua”.

