Il caldo africano non molla la presa: nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumenti delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà anche superare i 40 gradi al Sud.

Secondo il sito iLMeteo.it già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centronord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia, 37 in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma.

La fase più calda per il Sud e le isole è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì primo luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna.

