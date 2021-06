Oro e bronzo per la Sardegna nella classifica delle Province italiane a misura di bambino redatta da Il Sole 24Ore. Cagliari al primo posto con 546,3 punti e Oristano al terzo con 517,5, al secondo posto Udine, con 542,4. Sono dodici gli indicatori presi in considerazione dal quotidiano economico per raccontare la qualità della viuta dei più piccoli su base territoriale: Tasso di fecondità, Pediatri, Posti disponibili in Asili nido, Retta media Asili Nido, Spazio Abitativo, Studenti per classe, Scuole accessibili, Scuole con palestra e piscina, Giardini scolastici, Verde attrezzato, Indice Sport e Bambini e Delitti denunciati ai danni di minori. Se Cagliari e Oristano fanno incetta di medaglie la situazione non è altrettanto rosea per il resto dell’Isola: la Provincia di Nuoro di piazza in 45esima posizione con 418,5 punti, quella del Sud Sardegna al 53° posto con un punteggio di 406,8, e Sassari al 63° posto con 388,5 punti.

Non bene invece per la qualità della vita tra i giovani tra i 18 e i 35 anni: Cagliari scende alla 71sima posizione con 454,2 punti, il Sud Sardegna sprofonda in 107sima posizione con 372,2 punti, Oristano al 74° posto (451,8), Nuoro guadagna un decoroso 31° posto con 500,2 punti e Sassari si piazza all’81sima posizione con un punteggio di 443,3. Anche qui 12 i parametri di valutazione: Laureati e atri titoli terziari, Tasso di disoccupazione giovanile, Saldo migratorio, Imprenditorialità giovanile, Canoni medi di locazione, Gap degli affitti tra centro e periferia, Quoziente di nuzialità, Età media al parto, Aree sportive all’aperto, Bar e Discoteche in rapporto alla popolazione, Concerti, Amministratori comunali con meno di 40 anni. Le prime tre piazze le conquistano Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena.

L’Isola riguadagna posizioni nella classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita degli anziani. Gli over 65 italiani che vivono meglio sono quelli di Trento, Ravenna e Bolzano. Per quanto riguarda l’Isola bene Nuoro con l’11sima posizione con 489,4 punti seguita da Sassari, al 15° posto con 479,5 punti. Cagliari si attesta al 25° posto, con 457,8 punti e al 37° troviamo Oristano con 442,6 punti. Male il Sud Sardegna (che con il Sulcis e il Medio Campidano detiene il triste primato tra le province più povere d’Italia) con una preoccupante 60° posizione con 405,1 punti. Sempre 12 i parametri di valutazione de Il Sole 24Ore: Speranza di vita a 65 anni, Importo medio delle pensioni di vecchiaia, Pensioni di basso importo, Biblioteche, Orti urbani, Inquinamento acustico: esposti presentati, Spesa per trasporto disabili e anziani, Spesa per l’assistenza domiciliare, Infermieri, Geriatri, Consumo di farmaci per malattie croniche, Mortalità per demenze e malattie del Sistema nervoso. (Fonte Lab Il Sole 24Ore).

